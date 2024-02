Mezza città chiusa per le riprese del film su Pasquale Rotondi

Oggi e domani, per riprese di un film dedicato alla figura di Pasquale Rotondi, ci saranno modifiche a circolazione e sosta nel centro di Urbino. In dettaglio: oggi dalle ore 8 all’una di notte, divieto di sosta in via Matteotti sotto il Pincio, esedra del Teatro, corso Garibaldi, piazza Pascoli, via Beato Mainardo, e zona vicino alle mura di Borgo Mercatale. Per l’intera giornata di domani, a partire dalla mezzanotte, divieto di sosta in via Bernini per 200 metri e parcheggio liceo artistico lungo via Bonconte (lato sinistro). Divieto di transito invece in via Matteotti e corso Garibaldi dalle 13 alle 24 di oggi e in piazza Pascoli, via Beato Mainardo e via Puccinotti dalle ore 20,00 di oggi alle ore 01,00 di domani. Il film racconta la rocambolesca storia del salvataggio da saccheggi e bombardamenti di centinaia di opere d’arte di musei di tutta Italia da parte del sovrintendente urbinate durante la guerra.

