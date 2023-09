Mezzanotte bianca, baby ma grande Jazz band, cori, ecologia e robot

di Lucia Arduini

Pesaro pronta per un evento unico nel suo genere, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. La ½ Notte Bianca dei bambini arriva alla sua tredicesima edizione con tanti eventi ad animare le serate di domani e domenica 3 dalle 18.00 a mezzanotte, a ingresso sempre gratuito e con la compagnia di Sparvy, l’amatissima mascotte simbolo della manifestazione.

Tra le novità, la costruzione collettiva della carta della città e la prova di un’esperienza dal barbiere in "Le acconciature di Figaro", domani, a Casa Rossini, rispettivamente dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 23. In tutti e due i giorni, alle 10.30 e alle 16.30, appuntamento imperdibile in Sonosfera, teatro unico per l’ascolto di musica a Palazzo Mosca, con lo spettacolo "Frammenti di estinzione nell’orologio climatico junior" (su prenotazione). Sempre nella sede dei Musei Civici sarà possibile dare sfogo alla creatività con laboratori inclusivi (sabato, 21.00 – 23.30) e prenotare la colazione con lettura di risveglio (domenica 10.30 – 11.30).

Palazzo Mazzolari ospita giochi di una volta e osservazioni al microscopio e telescopio dalle 18 alle 23, a Palazzo Ratti spazio al laboratorio di ritratto collettivo dalle 18 alle 20 di sabato, mentre in Piazza Olivieri sarà possibile incontrare le Tartarughe Ninja.

Un’area ludico ricreativa accoglierà le famiglie in Piazzale Matteotti e Giardini Craxi dalle 18 alle 23. In programma anche visite guidate e laboratori: alla Biblioteca e Musei Oliveriani, alle 18 e alle 19.30 di entrambi i giorni, e al Museo Nazionale Rossini – Palazzo Montani Antaldi, dove si scoprirà la magia di Cenerentola (sabato alle 21 e domenica alle 18). Nel piazzale esterno della Biblioteca San Giovanni, invece, verranno proiettati cortometraggi dedicati alle fiabe (sabato alle 20.30) e alle storie di mare (domenica alle 20.30). Non mancherà l’area food, con tanti prodotti e stand gastronomici dalle 18 alle 23 in Piazzale Collenuccio. Come centro pulsante della città, Piazza del Popolo avrà questo valore anche durante la festa. Accoglierà, oltre ai laboratori didattici, anche tutti gli spettacoli musicali. Si inizia sabato alle 20 con "Fantasticanto", il coro del Grillo d’Oro diretto dal maestro Gabriele Foschi. Alle 21 sarà tempo di Jazz con i giovanissimi ragazzi della MYO.

Domenica poi si riparte alle 20 con lo spettacolo musicale di Whisky il ragnetto, mentre alle 21 andrà in scena il "The robot light show", spettacolo con Megarobot Astrolight di Mecanic Bionic, l’ingegnere quantistico più rinomato dell’universo che farà uno spettacolo pieno di musica, effetti speciali e contenuti etici ed educativi. La rassegna si chiuderà in bellezza con il live show dei "Nameless", la boy band di Pesaro lanciata da Claudio Cecchetto.

"Un appuntamento entrato nel cuore dei pesaresi e un grande evento che richiama tante famiglie da tutta Italia, per questo allunga la nostra stagione turistica", ha detto il sindaco Matteo Ricci.