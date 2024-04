"Mi sono spruzzato vetiver, ginepro, arancia e cedro..."

È arrivata la classifica. Quella che ormai siamo abituati ad aspettare come un borsino bussola del nostro gusto perché, sappiamo, che in qualche modo ci condizionerà nello stile da seguire nei mesi a venire. Sto parlando della classifica Lyst Index di questo primo trimestre. Questa, sostanzialmente, considera i desideri e le ricerche che i consumatori fanno a livello globale.

E le prime due posizioni italianissime.

Il podio vede superare, rispetto l’ultima volta, Prada dall’etichetta Miu Miu. Brand sempre di proprietà e diretto da Miuccia Prada. Al terzo posto c’è Loewe. L’etichetta spagnola è seguita da Bottega Veneta, Saint Laurent e l’italiana Moncler, Versace, Balenciaga, Valentino con Jacquemus in decima posizione. Poi prosegue è, infatti nei canali di Lyst potete seguirla nel dettaglio.

Ah, questo è l’ultimo Fashionissimo di aprile: ricordate il niente nero da indossare questo mese? Lo avete rispettato? Io no, ho messo ieri un piumino nero ma, però, come difesa uso il freddo delle ultime ore. Ma veniamo al libro della settimana. Se ogni volta la classifica di Lyst è un mistero ed è super attesa, entrando nella storia, ho il titolo perfetto. Leggiamo “La corte dei complotti“ di Giovanni Volponi. Un testo ambientato a Urbino, un romanzo storico, ma c’è del thriller. Fidatevi. Non è di certo un mistero che il freddo, la nebbia e la pioggia ma soprattutto questo rigurgito di inverno mi abbia stancato. Avrei voglia del sole, mare e passeggiate tra la spiaggia e la macchia, quella che si affaccia sulla costa. Ah che gusto e che energia quelle note balsamiche. Quindi un bel profumo con vetiver, ginepro, arancia e cedro. Me lo sono spruzzato ieri pomeriggio, mentre pioveva ed erano 6 gradi fuori. Ah che goduria. Sono rinato.

