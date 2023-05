"Mio marito 80enne mi ha violentata"

Ottantenne fanese accusato di aver violentato la moglie di 54. È stata la donna, originaria di Cuba, a denunciare i presunti stupri del marito. In uno di questi rapporti, lui l’avrebbe buttata sul letto e afferrata per il collo per poi consumare la violenza sessuale. Un racconto che ha convinto gli inquirenti, tanto che contro l’uomo è stata disposta la misura dell’allontanamento. Ieri l’80enne, difeso dall’avvocato Enrico Cipriani, doveva essere sentito in interrogatorio di garanzia. Ma l’udienza è slittata a martedì. Quel giorno, sarà lui a dare la sua versione.