Missione dei fedeli fanesi a Fermo per l’ordinazione del vescovo Andrea

La diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola è in fermento, per l’arrivo il 9 luglio del suo nuovo vescovo Andreozzi. Cresce l’attesa tra i fedeli ma anche tra i tecnici che da questo lunedì si riuniranno per organizzare il passaggio di consegne tra monsignor Trasarti e il suo successore, ma soprattutto per definire il programma dell’ingresso ufficiale del nuovo vescovo, fissato nel giorno della vigilia del santo patrono della città di Fano e della Diocesi: San Paterniano. Intanto domenica 18 giugno don Andrea Andreozzi, vescovo eletto di Fano, riceverà l’ordinazione episcopale nel duomo di Fermo, per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di quella diocesi, comunità di origine di Andreozzi, nato a Montappone 54 anni fa. Una cerimonia solenne si terrà alle 17 nella cattedrale di Santa Maria Assunta, una cerimonia significativa anche per la nostra comunità diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola e per questo monsignor Armando Trasarti invita tutti a partecipare "per condividere la gioia dell’ordinazione episcopale di sua eccellenza monsignor Andrea Andreozzi quale nuovo Vescovo della nostra Diocesi".

Allo scopo, don Diego Fascinetti, direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi e Tempo libero della Diocesi, sta organizzando da ieri dei pullman per tutti quelli che volessero unirsi alla festa: con partenze da Cagli (piazzale delle corriere) alle ore 13.45; da Fossombrone (piazzale delle corriere) alle ore 14; da Fano (parcheggio del cimitero) alle ore 14.15. "In alcune parrocchie sono già arrivate le prime adesioni - spiega don Fascinetti - che dovranno essere comunicate al proprio parroco entro e non oltre il 10 giugno perché dobbiamo tenere presente che abbiamo un numero limitato di posti a disposizione. La cattedrale di Fermo tiene 800 persone e calcolando le varie parrocchie del fermano, ai fedeli della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

"Non sappiamo ancora chi saranno i due vescovi co-consacranti - ci ha raccontato ieri don Marco Presciutti, vicario generale del vescovo Trasarti - anche perché oggi tutti i vescovi delle Marche sono a Roma alla 77esima assemblea generale dei vescovi italiani. Intanto lunedì prossimo ci sarà una riunione tecnica con i rappresentati della diocesi e della società civile, perché l’ingresso di un vescovo comporta anche la sua presentazione alla Città. Ad ogni modo l’inizio del suo ministero nella nostra diocesi è previsto per il 9 luglio, con la celebrazione eucaristica che precede (ma ne è già l’inizio) la festa di San Paterniano".

Tiziana Petrelli