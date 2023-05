Mistero a Pesaro, si apre una voragine nel campo: “Ma nessuno l’ha scavata”. Video

Pesaro, 23 maggio 2023 – “E’ un mistero”. Gregorio Guerra (video), imprenditore agricolo di lungo corso, guarda quella buca che è comparsa nel suo terreno 48 ore fa, senza che nessuna ruspa sia entrata in azione. Non ci sono tracce intorno.

La buca misteriosa a Pesaro nel campo di Gregorio Guerra

Secondo la stima, ad occhio dell’uomo, si tratta di almeno cinque metri in profondità per almeno quattro metri di diametro, comparsa nottetempo. "Non ci sono segni a terra di movimentazione – conferma Guerra –, ma soprattutto non c’è il mucchio con la terra di risulta. Dove è finita? Non me lo spiego: – dice l’agricoltore –: la sera prima non c’era, me la sono ritrovata, il mattino dopo, bella che fatta. E’ piuttosto regolare anche nella forma". Quali Ipotesi? "Non sono un geologo, mi intendo solo di melograni – va al sodo Guerra –. Forse è una depressione creata da una falda acquifera o da un vecchia conduttura: l’acqua sotterranea s’è portata via la terra? Boh".

Vista la vicinanza con la Montelabbatese, Guerra ha pensato, intanto, di metterla in sicurezza: "L’ho transennata affinché qualcuno di notte, accostando, non ci cada dentro". La buca è talmente profonda che rappresenta invece un rischio per gli automobilisti che, in quel punto, dovessero andare fuori strada.