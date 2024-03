Moduli cartacei: il programma scritto dai cittadini

Una Città in Comune… con i cittadini e le loro esigenze. Su questo principio si fonderà l’inizio della campagna per le amministrative pesaresi della lista civica capitanata dall’assessore Belloni. Il programma infatti, per quanto di spunti già ve ne siano, sarà scritto dai cittadini stessi. Saranno le loro problematiche ad essere messe sul tavolo dei problemi da risolvere e le loro idee quelle da cui trarre spunto per migliorare la città come dice lo stesso Belloni: "Dobbiamo ascoltare i cittadini e avere la sensibilità di rispondere alle loro esigenze".

Per farlo la lista ha infatti preparato una serie di moduli cartacei da distribuire a mano e che presto (entro Pasqua) sarà possibile compilare anche online (tramite un link che verrà messo sulla pagina Facebook della lista civica). Il modulo presenta due facciate: sulla prima vi è un’indicazione da compilare sull’età dello scrivente e poi una lista di temi su cui riflettere. La seconda invece presenta le nove tematiche proposte con nove gradi d’importanza. Poi due campi da compilare liberamente: il primo per le proposte sulle tematiche elencate, l’altro invece per dar spazio a eventuali punti fondamentali che magari non sono stati citati. Da tutto ciò, Una Città in Comune, traccerà le linee guida da seguire.

Teobaldo Bianchini