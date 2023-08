Mondavio e Mondolfo, guardia medica più coperta

Buonissime notizie, per questo mese di agosto, sul fronte guardia medica, per i presidi di Mondavio e Mondolfo. Con il primo che avrà coperta quasi la totalità dei turni: 38 su 41 (pari al 93%) e il secondo 23, corrispondenti al 56%, a fronte del 24% registrato a luglio e la completa inoperatività di giugno. Segnali importanti, che inducono una maggiore tranquillità sia nei residenti, sia nei turisti che in questo periodo scelgono la Valcesano per le ferie.

Nel dettaglio, a Mondavio, sono coperti tutti i turni delle notti (nella consueta fascia oraria dalle 20 alle 8 del mattino seguente) e 7 su 10 di quelli diurni prefestivi e festivi. Precisamente quelli di sabato 5, domenica 6, lunedì 14, martedì 15, sabato 19, domenica 20 e sabato 26. Mancano all’appello soltanto sabato 12 e le domeniche del 13 e del 27. "Stiamo andando verso l’obiettivo – commenta soddisfatto il sindaco Mirco Zenobi -, che non può essere che uno: il ripristino del servizio al 100%, come lo avevamo fino all’autunno del 2021, quando poi è cominciata la situazione di copertura a singhiozzo. Doveroso, da parte mia e a nome dei cittadini, ringraziare il direttore del Distretto Sanitario di Fano dell’Ast Giovanni Guidi e tutto il suo staff, perché per una zona come la nostra, che dista circa 25 chilometri dagli ospedali più vicini, vale a dire Fano e Pergola, poter disporre di una guardia medica sempre presente è di notevole importanza. Come ho già avuto modo di sottolineare, la medicina territoriale è di fondamentale rilevo, sia per garantire una risposta tempestiva alla nostra popolazione, sia per evitare l’intasamento del pronto soccorso di Fano e del punto di primo intervento pergolese". Per quanto riguarda il servizio di continuità assistenziale di Mondolfo, che ha la propria sede nell’ex ospedale ‘Bartolini’, va evidenziata la completa attività durante i diurni, con la sola eccezione di domenica 13. Pertanto, la guardia medica sarà disponibile, al giorno, tutti i sabati, lunedì 14, martedì 15 e nelle domeniche 6, 20 e 27. E, in più, nei notturni del 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31. Un bel salto in avanti per questa postazione che, come detto, il mese scorso ha avuto coperti solo 10 turni su 41 e a giugno è stata addirittura sempre chiusa. A Pergola garantiti 15 turni: i diurni del 6 e del 14 e i notturni dell’1, del 3, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Sandro Franceschetti