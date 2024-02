Mondolfo Marotta, punti pesanti: "Vittoria meritata"

In Promozione nell’ultimo turno le pesaresi hanno colto una vittoria (il Mondolfo Marotta) e subìto una sconfitta (il Sant’Orso), le altre sei hanno tutte pareggiato. La classifica in questo momento sta premiando i Portuali e il Fabriano Cerreto, posizionati al primo posto con 2 punti di vantaggio sul Moie Vallesina e 3 sul Sant’Orso e molto probabilmente saranno queste squadre a giocarsi la vittoria finale e la miglior griglia playoff. Per quest’ultima hanno possibilità di inserirsi altre 6 squadre. Riguardo alla zona bassa a chiudere la classifica c’è il Vismara che comunque ultimamente sta dando segnali di reazione.

La vittoria. Il dg del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli è chiaramente soddisfatto del successo contro la Biagio Nazzaro: "Vittoria ineccepibile fortemente voluta dai ragazzi, poteva essere anche più larga nel risultato finale, che si è concretizzato nel secondo tempo con una bella giocata di Luca Morganti, ma tutta la squadra ha interpretato al meglio la partita dal primo minuto. È solo un piccolo passo, ci sono altre sette partite da fare cosi.". La sconfitta del Sant’Orso ad Ancona contro i Portuali è commentata dal mister dei fanesi Pierangelo Fulgini: "Abbiamo fatto una partita a due facce: un primo tempo purtroppo con alcune disattenzioni, seguito da un’ottima seconda frazione dove in più di un’occasione potevamo agguantare il risultato positivo che avremmo meritato, ma nel calcio ha sempre ragione e vince chi fa un gol in più dell’avversario".

Il derby. Il diesse del Villa San Martino Luca Bocci commenta così il pareggio con la Pergolese: "Un ottimo punto, nonostante le assenze con tantissimi giovani in campo abbiamo retto contro una Pergolese ben messa in campo e con grande ritmo. Speriamo di recuperare al più presto tutti e fare un mese di marzo importante contro le prime della classe". "Abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la gara – dice l’allenatore della Pergolese Max Guiducci – il Villa San Martino ha avuto due palle inattive dove noi siamo stati disattenti e abbiamo subito due gol, per il resto non ci ha mai impensierito. Gli episodi non ci hanno aiutato, dobbiamo essere più concreti".

A commentare il pareggio del Valfoglia sul campo del Barbara Monserra è il dg Andrea Rossi: "Pareggio meritato ottenuto con un gol di Ricciotti a 5 minuti dalla fine. Va considerato che abbiamo sbagliato un rigore subito dopo il loro vantaggio".

La squadra della settimana: 1) Sodani (Valfoglia), 2) Santoni (Portuali D.), 3) Bartolini (Castelfrettese), 4) Morganti (Atletico Mondolfo Marotta), 5) Giovagnoli (Marina), 6) Bastianoni (S.Orso), 7) Bozzi (Fermignanese), 8) Domini (Gabicce Gradara), 9) Fraternali (Pergolese), 10) Tartaglia (Villa San Martino), 11) Renzi (Vismara). All. Guiducci (Pergolese). Arbitro El Moushini di Pesaro Marina-Osimo Stazione). Amedeo Pisciolini