MondolfoMarotta sfata il tabù casalingo. Vismara: solo pari

VISMARA

1

CASTELFRETTESE

1

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi, Beninati (1’ st Ballotti), Colagiovanni (17’ st Castellazzi), Bertuccioli, Palazzi, Oliva (45’ st Ragni), Letizi (1’ st Gaudenzi), Renzi, Pagnini, Pistola (41’ pt Radi). All. Ferri

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini, Zannini (35’ st Capitani), Sampaolesi, Simone, Mazzarini, Brunori, Piancatelli (9’ st Rocchi), Palazzi, Beta (9’ st Ginesi). All. Carta

Arbitro: Domizi di Macerata

Reti: 16’ pt Beta, 23’ st Renzi.

PESARO

Allo Stadio "Tonino Benelli" il Vismara impatta con la Castelfrettese in un match importante per la salvezza. Dopo un quarto d’ora di studio, gli ospiti si fanno più intraprendenti e al 16’ Bartolini porta palla sulla fascia sinistra crossandola in area dove trova libero Beta, che davanti a Melchiorri la mette in rete. Accennano una reazione i ragazzi di Ferri e al 22’ Oliva entra in area palla al piede ma al momento del tiro Tomba in uscita gli respinge la palla che finisce sul palo. Ripresa con il Vismara che si propone subito in avanti e trova il pari al 23’ con Renzi, lesto a calciare la palla alle spalle di Tomba dopo averla ricevuta da corner di Gaudenzi.