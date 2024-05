Monsignor Filoni sarà concelebrante

Si avvicina il 1° giugno e dunque il giorno di festa del patrono urbinate san Crescentino. Quest’anno la festa vedrà una novità: la celebrazione solenne del pomeriggio sarà presieduta dal cardinale Fernando Filoni, invitato dall’ arcivescovo Salvucci, che concelebrerà. La funzione è in programma alle ore 17, a cui seguirà la tradizionale processione per le vie della città, anch’essa alla presenza del cardinal Filoni, che è attualmente gran maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e ha ricoperto in passato vari incarichi nella diplomazia vaticana nel mondo.