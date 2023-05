Monte Petrano, in gara i cani da ferma su quaglia

Il Monte Petrano oggi e domani ospita un appuntamento che si ripete da ben 85 anni dal lontano 1938 con molti cinofili d’Italia: le “Prove Classiche nazionali per cani da ferma su quaglie liberate“, organizzate dal Gruppo Cinofilo Cagliese e dal Gruppo Cinofilo Pesarese con il contributo di diversi sponsor. Le prove sono inserite dall’E.N.C.I. nel circuito “Trofeo Classiche di Montagna“ che prevede un premio finale ai conduttori che avranno realizzato maggior punteggio nelle competizioni in programma in diverse zone dell’Appennino centrale. "La tappa del Monte Petrano – commenta il presidente del Gruppo Cinofilo di Cagli Giulio Fulvi – oltre ad essere una delle più antiche è considerata come la migliore per manto erboso e la più difficile per il continuo mutare delle direzioni dei venti. Questa importante prova nazionale, è inquadrata in una più ampia serie di attività che il nostro centro cinofilo promuove e sviluppa per iniziativa di un gruppo di amici appassionati del cane, voglio ricordare il notevole impegno di un ex presidente. Mario Buroni, allevatore di bracchi italiani" e giudice Enci fin dagli anni Quaranta. Il Monte Petrano che dal lontano 1938 ospita le prove classiche, rinnova negli anni una tradizione in grado di appassionare, coinvolgere ed entusiasmare un numero sempre maggiore di conduttori e richiama anche numerosi spettatori.

Mario Carnali