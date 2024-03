Montecalvo, isola della cultura

Un progetto che renderà protagonista ogni comune della nostra Provincia e questa volta con “50X50 Capitali al Quadrato“ a brillare per la settimana dall’1 al 7 aprile sarà Montecalvo in Foglia. "Sarà una settimana piena di contenuti perché abbiamo voluto approfittare di questa iniziativa per mostrare le bellezze del nostro Comune – spiega Donatella Paganelli, sindaco di Montecalvo in Foglia –. Ad arricchire il programma ci saranno anche due mostre d’arte di rilievo che ci porteranno tanta visibilità". Tanti gli appuntamenti che avranno inizio lunedì con il passaggio del testimone da parte del Comune di Gabicce Mare e per fare questo alle 11 a Montecalvo in Foglia sarà organizzata un’accoglienza cicloturistica. Sempre lunedì anche l’inaugurazione di due mostre d’arte, la prima alle 11,30 con l’esposizione di Giancarlo Sardella, la seconda, alle 17 a Ca’ Gallo con l’inaugurazione della mostra di Giulio Serafini. Un altro appuntamento unico della settimana sarà martedì alle 15 a Casino Sole con l’apertura dell’archivio de “Il caffè“ a cui seguirà una visita della casa del giornalista Gianbattista Vicari che rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Non poteva mancare un concerto, infatti, mercoledì, alle 19 al ristorante “Cavaliere“ di Borgo Massano ecco che si potrà gustare un’esibizione dell’Orchestra “Semi di Note“ I.C.S Anna Frank. Cinque le iniziative in programma per giovedì con un primo appuntamento dalle 9 alle 12 per andare alla scoperta dell’Oasi della badia tra tanti laboratori creativi. Alle 15 a Borgo Massano ci sarà la possibilità di visitare il museo della mezzadria con storytelling a cura di Alessandro Midoli, invece alle 17, ad accogliere il pubblico ci sarà la presentazione del libro “Una storia familiare“ di Bruna Andruccioli. Si entra sempre più nel vivo del weekend con tre appuntamenti per venerdì tra cui alle 18 a Ca’ Gallo al Circolo Arci sarà organizzata un’esposizione ma più precisamente una degustazione. Una mattinata di puro relax sarà proposta sabato con un’escursione guidata in E-bike a Ca’ Virginia della durata di tre ore con diverse tappe interessanti e un percorso dal livello facile. Sarà domenica 7 aprile l’ultimo giorno che partirà alle 8,30 a Ca’ Gallo con la 28ª edizione della mostra mercato, altri tre gli appuntamenti per domenica. "Prosegue la rassegna “Cosa c’è DOP“ con ben due incontri lunedì alle 18 al Bar Garden family con Otello Renzi e domenica alle 19 al Bar Dal Bucaro sempre con Otello Renzi" afferma Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro. Programma su www.pesaro2024.it

Ilenia Baldantoni