Montecalvo sferra il colpo a Mercatello

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini, Gregori (25’ st Manca), Contucci, Buruiana, Bacciardi, Ndoj, Ciaffoni (24’ st Gori), Paoli, Cerpolini, Bruscia. All. Cappelli

MONTECALVO: Scotti, Cereti, Berti, Pedini (43’ st Guerra), Nanni, Fontanesi, Di Attario, Albertini (34’ st Sinjari), Riahi (25’ st Polidori), Boschetti, Saltarelli. All. Scotti

Arbitro: Bartomioli di Pesaro

Reti: 30’ e 35’ st (rigore) Albertini

La Mercatellese alla ricerca di punti per la salvezza, gioca una gara apprezzabile, gettando il cuore oltre l’ostacolo, però alla fine dei 90 minuti il risultato sorride agli ospiti che hanno saputo tramutare in rete le azioni capitate davanti a Rossi. Alla mezz’ora vantaggio ospite la lepre Boschetti in fuga sulla sinistra cross in area, la palla giunge ad Albertini che di testa la gira nell’angolo. La Mercatellese reagisce subito con Paoli e Ciaffoni le loro conclusioni non trovano effetti desiderati. Ripresa molta combattuta, Mercatellese vicina al pari prima con Bruscia, poi con Gregori ma la difesa salva. Poi Scotti miracoleggia salvando la sua porta con due splendide parate. Passata la paura gli ospiti raddoppiano usufruendo di un rigore, per un atterramento dolce in area, batte dal dischetto Albertini e realizza lo 0-2 definitivo.

Leonardo Lattanzi