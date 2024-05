Montecalvo, una lista tanti obiettivi: "Più servizi, musei e nuove scuole"

Tanti progetti messi a punto, tanti altri da realizzare. La sindaca di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli ha presentato lista e programma elettorale per il voto di 8 e 9 giugno, che potrebbero portarla ad amministrare per il terzo mandato. La sua lista "Impegno comune" è l’unica a Montecalvo, ma dovrà raggiungere il 40% degli aventi diritto al voto per scongiurare il rischio del commissario esterno. La campagna elettorale la vede impegnata anche a Borgo Massano e Ca’ Gallo. "Ho deciso di ricandidarmi per portare avanti il lavoro fatto in questi 10 anni – ha detto la sindaca Paganelli –. Il progetto che ricordo con più soddisfazione è la messa in sicurezza delle scuole, abbiamo anche realizzato una nuova materna antisismica a Ca’ Gallo. Ma abbiamo tanti altri obiettivi". Per raggiungerli, la sindaca si è creata una squadra che è un giusto mix di esperienza e giovani energie. La lista è composta da Francesca Fedrighelli, Francesco Nardini, Giancarlo Mei, Anna Maria Severini, Roberto Dionigi, Michela Valentini e le nuove leve Joanna Politi, Daniele Moroni, Brahim Baalla e Daniele Moroni. C’è entusiasmo e positività, e lo stanno trasmettendo anche negli incontri con la cittadinanza. "Abbiamo un programma ricco, una delle priorità: la salvaguardia dell’ambiente, dando risalto alle peculiarità enogastronomiche e paesaggistiche del Comune. Lavoreremo anche sulla ciclovia del Foglia che parte da Pesaro e arriva a Borgo Massano, integrandola con altri percorsi ciclopedonali. Su Montecalvo vorremmo realizzare un museo d’arte con esposizioni e laboratori artigianali; a Ca’ Gallo l’ex fabbrica di blue jeans vicino al cinema; mentre su Borgo Massano vorremmo lavorare sull’ex fabbrica di fronte alla scuola elementare. Stiamo anche ragionando sulla costruzione di un asilo nido, sull’ampliamento dei trasporti pubblici, ecc.".

Lucia Arduini