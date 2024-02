Montecchio, 200mila euro per fare nuova la piazza

La piazza della Repubblica

di Montecchio verrà presto riqualificata.

Ad annunciarlo sono il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Arredo Urbano Angelo Ghiselli, che hanno previsto una somma di duecentomila euro per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento della pedonalizzazione della piazza e delle aree ad essa adiacenti. In particolare, verranno sistemati i camminamenti pedonali che affiancano Parco Volponi e l’intera via della Libertà, che conduce alla Chiesa Santa Maria Assunta.

I temi del decoro urbano, viabilità e sicurezza, più volte ribaditi dal sindaco, sono anche qui centrali, dati i numerosi negozi e attività che circondano la piazza, frequentata da tanti abitanti anche delle diverse frazioni di Vallefoglia, per i quali la piazza rappresenta un luogo di incontro e intrattenimento. Con questa ulteriore opera pubblica, l’amministrazione comunale mira a dare nuova vitalità e ammodernare una delle zone principali di Montecchio.