Montecchio Gallo-Urbino: la coda polemica del derby

Tutto invariato nei primi due posti: al comando c’è sempre la Civitanovese e a meno 2 il Montefano. Al terzo posto invece è andato a sedersi l’Urbino vincente nel derby di Montecchio e sorpassando quest’ultimi scesi in quinta piazza. Si allontana dalla zona playoff l’Urbania, uscita sconfitta con l’ultima della classe. La classifica comunque verso l’alto è sempre corta (7 squadre sono raggruppate nell’arco di 8 punti).

La sconfitta. Il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini commenta così la sconfitta a Colli del Tronto: "Una partita brutta, molto brutta, perdere per 3 a 0 in questo modo non mi va assolutamente giù, non siamo riusciti neanche questa volta a reagire alle difficoltà all’interno della partita, questo denota mancanza di carattere. Sono molto dispiaciuto perché poteva essere una partita che ci doveva dare altri punti importanti per la salvezza invece usciamo da Colli con zero punti e con il morale sotto i tacchi perché fa male perdere con un risultato coì rotondo in un incontro in casa dell’ultima in classifica che aveva fatto solo 4 gol nelle ultime 20 partite e ne ha fatti 3 a noi. Poco importa se ad inizio partita ci è stato negato un rigore solare, non abbiamo saputo reagire e siamo sprofondati, non ci sono giustificazioni.

Il derby. Grande pubblico allo ‘Spadoni’ di Montecchio (oltre 700 spettatori). "Con la K Sport è stata una partita incredibile – sottolinea il dg dell’Urbino Ivan Santi – Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con poche occasioni abbiamo vissuto un secondo tempo entusiasmante. Sembrava per noi una partita stregata con tre rigori a favore e due sbagliati. Ma una perla di Galante a 30 secondi dalla fine ci ha regalato una vittoria ormai insperata. Mister Ceccarini ha azzeccato tutte le mosse tattiche, dai cambi in corsa a quella di schierare Giunchetti in mezzo al campo al posto di Dalla Bona squalificato".

Dalla parte della K Sport Montecchio Gallo il commento è del dg Matteo Mariani: "Una sconfitta che fa indubbiamente male, arrivata all’ultimo respiro: nonostante l’inferiorità numerica e i tre rigori concessi all’Urbino sembrava fossimo riusciti a portare a casa un buon punto. Ma il calcio è questo, le gare vanno giocate fino alla fine. Non posso esimermi dal dichiarare però che come domenica scorsa a Macerata la direzione arbitrale ha fatto la differenza in negativo, concedendo tre rigori in venti minuti ai nostri avversari, in uno dei quali poi Nobili, che è stato anche espulso, aveva subito il fallo di Rivi e un altro apparso molto generoso. Stranamente l’atterramento in area ospite del nostro Bardeggia è stato valutato regolare. Mi è spiacevole dichiarare che spesso, come in altre gare, le designazioni di questi giovani arbitri da sezioni fuori regione risultino poi non all’altezza di certi tipi di incontri. Detto questo, complimenti agli amici di Urbino che hanno disputato un grande incontro". Amedeo Pisciolini