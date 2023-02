"Montecchio, il fosso del Taccone verrà messo in sicurezza"

Il fosso del Taccone di Montecchio verrà presto messo in sicurezza. Lo comunicano il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore ai lavori pubblici Angeli Ghiselli. La presidenza del Consiglio dei ministri finanzierà il primo stralcio dei lavori necessari per ripulire il tratto interessato mettendo a disposizione 900.000 euro. La realizzazione dei lavori è stata affidata al commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Marche, mentre le competenze saranno attribuite all’amministrazione comunale di Vallefoglia. Un progetto più ampio è stato poi redatto dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Questo permetterà di intervenire sull’intero corso del fosso, che segna il confine con i comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia, per una cifra totale di 3 milioni di euro. La pulizia e la manutenzione del fosso del Taccone sono necessarie per evitare allagamenti che potrebbero mettere in pericolo chi vive in quella zona. Intervenendo sugli argini e pulendo l’alveo del torrente da detriti e vegetazione si elimineranno quei rischi idrogeologici che incombono in caso di forti piogge, facendo sì che la comunità si senta più al sicuro.

Lu.Ard.