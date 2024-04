Morbidelli La Mbp compra lo storico marchio

Il logo Morbidelli è stato ceduto dagli eredi di Giancarlo, i due figli. Lo ha comprato la MBP moto di Budrio. Una grande foto in bianco e nero che ritrae i meccanici Grassini e Ringhini con il campione del mondo Eugenio Lazzarini, annuncia il passaggio del prestigioso marchio di moto da corsa dalla famiglia del costruttore pesarese a questa casa di motociclette costituita nel 2021 a Budrio, alle porte di Bologna.

La MBP, benché alla Benelli non sapessero nulla fino a ieri mattina, è una controllata del gruppo cinese Keeway che possiede fra l’altro il 30 per cento della casa del Leoncino e distribuisce anche le moto con il marchio del Leoncino.

Il figlio di Giancarlo Morbidelli, Gianni, al telefono non ha voluto fare nessun commento al riguardo: "Non ho nulla da dire – risponde – leggete il comunicato...". Eugenio Lazzarini che fra l’altro con i fratelli è uno dei maggiori rivenditori italiani di moto Bmw, cadeva dalle nuvole: "Non so assolutamente nulla e nessuno mi ha neanche avvisato del fatto che è stata usata una foto che mi ritrae", commenta. Ed aggiunge con un pizzico di ironia: "Budrio la conosco bene, sapevo che c’era un ospedale, ma non una fabbrica di moto...".

Stando ad indiscrezioni che escono dalla Benelli moto dove ieri mattina si parlava di questa operazione, emergerebbe che si tratta di una operazione vecchia di qualche mese ma resa pubblica solamente nella giornata di ieri. Quanto hanno pagato questo logo i cinesi non è stato reso noto. Il gruppo orientale ha comprato il logo ‘Morbidelli’ per avviare una produzione esclusivamente commerciale tanto che fa riferimento alla "V8", la 850cc ad otto cilindri, disegnata da Pininfarina e che doveva essere prodotta in 12 esemplari. Perché di corse non se ne parla: "Questa acquisizione è una testimonianza dell’aspirazione di MBP Moto all’eccellenza nel settore motociclistico – dice Dante Bustos, responsanbile commerciale del gruppo Keeway –. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a uno storico marchio come Morbidelli nella nostra famiglia. Ci permetterà di fondere l’eredità delle corse e dell’artigianato made in Italy con la nostra visione del futuro del motociclismo. La nostra passione per l’innovazione, abbinata alla ricca eredità di Morbidelli, porterà alla creazione di moto con una miscela ineguagliabile di prestazioni, design e storia". Un po’ come accade per la Benelli a Pesaro dove non c’è produzione ma solo il centro stile, così sarà anche per la Morbidelli a Bologna.

Lavorando su questo brand i cinesi pensano di lanciare una produzione a livello mondiale che dovrebbe arrivare sui mercati per la prima metà 2025. La gamma andrà dalle moto da cross e stradali da 125cc fino a 1000 cc ed anche scooter da 125 fino a 500 di cilindrata. Il lancio iniziale riguarderà l’Europa, gli Stati Uniti e la Cina.

Per la cronaca la figura di Giancarlo Morbidelli esce un po’ appannata dalla ricostruzione fatta dai cinesi perché si legge che il vero artefice dei 7 titoli mondiali vinti dalla casa biancoceleste è stato il "mago dei motori a 2 tempi" cioè Jorg Moller, il tecnico ingaggiato dal costruttore pesarese. Una versione che va in contrasto con gli uomini vicini a Morbidelli.

