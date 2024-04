Morsicato dalla moglie: lui la denuncia

Ha denunciato l’ex moglie perché gli aveva dato un morso e l’aveva lasciato fuori da casa cambiando la serratura. Lei si è difesa dicendo che era legittima difesa. E’ la vicenda di cui si è discusso ieri mattina dinanzi al giudice monocratico e che ha visto sul banco degli imputati una donna del pesarese accusata di lesioni e, tecnicamente, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza. Ieri è stata ascoltata l’imputata e, come testimoni a favore, anche la figlia (nata da una precedente relazione), oltre a un’amica della donna. Il giudice ha rinviato per le repliche al mese prossimo quando, probabilmente, ci sarà la sentenza. I fatti risalgono al 2022 quando la donna avrebbe scoperto alcuni messaggi dell’amante nel cellulare del marito. Quest’ultimo le avrebbe intimato di restituirglielo ma lei si sarebbe rifiutata. Lui l’avrebbe bloccata e lei, per difendersi, l’avrebbe morso. A quel punto la donna si sarebbe messa in contatto con l’amante di lui la quale, scusandosi, avrebbe obiettato: "Pensavo vi foste lasciati, così mi aveva detto. Se non è così mi tolgo di mezzo. Mi dispiace tanto, ti capisco". Scoperto, morsicato, lasciato fuori di casa dalla moglie con la serratura cambiata e lasciato pure dall’amante, l’uomo ha sporto denuncia e la questione verrà risolta di fronte al giudice.

a.ma.