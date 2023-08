Morto il prof Gallo a Urbino: Aveva 99 Anni - Cordoglio Ministro Giustizia

Cordoglio per la morte del decano dei penalisti italiani, Marcello Gallo, già professore di diritto penale all’Università di Urbino. Quando diventò ordinario aveva 28 anni e raggiunse questo traguardo nel 1952 a Urbino. A esprimere cordoglio per la sua scomparsa è stato anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Illustre professore, decano dei penalisti italiani, accademico dei Lincei, un riferimento per più generazioni di giuristi: ha dedicato l’intera esistenza allo studio e all’applicazione del diritto" ha commentato il ministro Nordio. Gallo fu anche senatore per la Dc.