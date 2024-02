Morto monsignor Francesco Marinelli. E’ stato vescovo dal 2000 al 2011

È morto ieri all’ospedale di Urbino l’arcivescovo emerito di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado monsignor Francesco Marinelli, 88 anni, alla guida della diocesi dal 2000 al 2011. La camera ardente sarà aperta nella cappella della Concezione in Duomo dalle 8 alle 22 e domani dalle 8 fino alle esequie che saranno celebrate alle 15:30. Era originario di Appignano del Tronto. Dice il sindaco Maurizio Gambini: "La sua scomparsa colpisce nel profondo il cuore della nostra comunità. Negli 11 anni del suo ministero episcopale ha dato un contributo fondamentale per la riapertura della Cattedrale dopo gli ingenti lavori di ristrutturazione a seguito del terremoto del 1997 e per il rinnovamento complessivo del Museo Diocesano Albani. È stato una guida spirituale stimata, amante dell’arte e dalla cultura e tutti noi lo ricordiamo con affetto". "Ho collaborato con monsignore Marinelli per tutto il suo mandato - dice Alessandro Cioppi – e oltre all’aspetto umano, era una persona diretta, un vero pastore. Ha contributo al restauro e alla nascita di 47 chiese in tutta la Diocesi, una cosa mai successa e di grande valore spirituale. Su questo sto scrivendo un libro, ‘Le fabbriche di Dio’. Marinelli contribuì anche all’internazionalizzazione della Diocesi". "Con monsignore Marinelli vi fu l’arrivo dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme- aggiunge Giulio Lonzi - la presenza dell’Ordine Equestre è stato un importante elemento nella vita ecclesiastica e culturale di Urbino".

fra. pier.