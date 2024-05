Mostra del Cinema, primo ciak a Castellitto. Poi ancora fascino e talento in scena

di Claudio Salvi

Sergio Castellitto, Jasmine Trinca, Luca Guadagnino, Valentina Lodovini, Enzo D’Alò, Ficarra e Picone, Franco Maresco. Un ‘parterre de roi’ di tutto rispetto quello della 60esima Mostra Internazionale del nuovo cinema. Ieri svelati i nomi di altri ospiti del PesaroFilmFest che sarà inaugurato, con un giorno di anticipo (venerdì 14 giugno), in Piazza del Popolo da Sergio Castellitto. Nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo, sarà proiettato "Non ti muovere", con protagonista lo stesso regista insieme a Penélope Cruz.

Pesaro non infrange nemmeno quest’anno una delle tradizioni delle ultime edizioni con l’omaggio a un film cult. Sabato 15 giugno sarà infatti proiettato in piazza del Popolo il capolavoro di Mel Brooks che quest’anno compie giusto 50 anni: Frankenstein Junior con l’indimenticata interpretazione di Gene Wilder. Ma le sorprese non finiscono qui. A Pesaro arriva anche Jasmine Trinca, affascinante e applaudita protagonista del cinema italiano contemporaneo che sarà alla Mostra lunedì 17 giugno per presentare in anteprima italiana "Maria Montessori - La nouvelle femme" diretto da Léa Todorov. Nella pellicola Jasmine Trinca interpreta il ruolo della pedagogista italiana di origini marchigiane il cui metodo è conosciuto in tutto il mondo. Il film sarà proiettato per la prima volta in Italia in Piazza del Popolo.

Martedì 18 giugno la piazza sarà invece tutta per Valentina Lodovini, ospite per la prima volta alla Mostra per un’occasione speciale, il decennale della morte di Carlo Mazzacurati. Per ricordare il grande regista il festival diretto da Pedro Armocida proietta il suo "La giusta distanza" con la Lodovini protagonista. Un altro omaggio ad un film cult che compie 30 anni. Mercoledì 19 giugno proiezione speciale per Forrest Gump, successo planetario di Robert Zemeckis che ha ottenuto sei Premi Oscar diventando il maggior incasso negli Stati Uniti nel 1994.

Da sempre attenta a ogni forma e genere di cinema, la Mostra, nella sua 60esima edizione omaggia uno dei più grandi esponenti del cinema italiano d’animazione. Enzo D’Alò in Piazza giovedì 20 giugno con il suo ultimo lavoro "Mary e lo spirito di mezzanotte", arricchito da un dietro le quinte del film che ha appassionato grandi e piccini. A precedere la proiezione e l’incontro con il regista, la premiazione della sezione dedicata proprio ai più piccoli, il Circus, a cura di Giulietta Fara.

Sabato 22 giugno sarà la giornata dedicata a Luca Guadagnino che riceverà il Premio Pesaro Nuovo Cinema 60. Il riconoscimento nasce dalla volontà della Mostra di premiare il regista italiano più internazionale e più legato all’idea di "nuovo cinema". Il riconoscimento speciale sarà accompagnato dalla presentazione della monografia, la prima al mondo dedicata a Luca Guadagnino, edita nella collana Nuovocinema di Marsilio, a cura di Simone Emiliani e Cecilia Ermini, e dalla proiezione di chiusura del festival di Challengers, ultimo lavoro del regista che ha ottenuto grandi risultati di pubblico e critica, con Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor.

L’evento speciale sul cinema italiano sarà dedicato a Ficarra e Picone, presenti in Piazza domenica 16 giugno per presentare "L’ora legale" con Franco Maresco. In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, verranno presentati tutti i film diretti da Ficarra e Picone insieme a una selezione di quelli che Franco Maresco ha realizzato al di fuori della coppia con Daniele Ciprì.