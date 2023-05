Moto e solidarietà con la Polizia

Il Moto Club della Polizia di Stato per la Missione Suore Tai Costa d’Avorio, insieme a Farbrizio Buscaglia. Il motociclista overlander, noto come Fabry Rock, arriva a Urbino per una giornata dedicata al sociale in programma domani in piazza Rinascimento. Alle 10 apriranno gli stand, coni Honda, Klim, Touratech e Enduristan, mentre Buscaglia sarà a disposizione per foto, domande e autografi. Contemporaneamente, il locale comitato della Croce rossa simulerà un intervento su una persona traumatizzata, mentre una pattuglia della polizia sarà a disposizione per fornire informazioni.

Alle 12,30 ci sarà il pranzo con Buscaglia nella mensa universitaria di via Pozzo Nuovo, al prezzo di 15 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla Missione Suore Tai, assieme alle altre offerte. Alle 15 Fabry Rock racconterà le proprie esperienze, tra cui il viaggio da Capo Nord a Capo di Nuova Speranza, durante il quale ha conosciuto le Suore Tai, un gruppo di religiose italiane dell’ordine di Maria Consolatrice che opera dal 2000 in Costa d’Avorio a sostegno delle ragazze locali. Con sé avrà la moto che ha usato, equipaggiata come per la traversata. L’evento, aperto a tutti, è patrocinato da Comune e Università. Il Moto Club ringrazia Erdis, Motoducali e 1000 Curve per l’aiuto e la disponibilità.

n. p.