Multe al mercato: "Ora i cartelli li porterò io"

Il cartello sarà giallo, con la scritta a caratteri cubitali: "Solo per il martedì: se metti il disco orario, per 2 ore, non prendi la multa". All’indomani del primo centinaio di sanzioni fatte a chi, martedì al mercato, non ha esposto il disco orario valido per 120 minuti, come avrebbe dovuto, Valerio Tamburini (foto), rappresentante degli ambulanti al mercato di San Decenzio per Confesercenti, è disposto a fare l’uomo sandwich. "Martedì prossimo – osserva Tamburini – indosserò dei cartelloni informativi per avvisare le persone della novità, entrata in vigore dal 28 marzo che limita l’uso del parcheggio di via Mirabelli, nei giorni di mercato". Cioè ribadirà che per parcheggiare, tutti i martedì e i giorni straordinari di mercato, dalle 9 alle 13, bisognerà esporre il disco orario.

"Il provvedimento è poco noto tra la gente. Noi ambulanti non vogliamo che le persone incappino nella multa. Da qui l’idea di avvisarli anche il prossimo martedì. Allo stesso tempo è necessario ribadire la giustezza del provvedimento. Abbiamo chiesto noi all’amministrazione di prevedere la sosta con disco orario per garantire il ricambio ed evitare lo stazionamento di chi parcheggia giorni o addirittura mesi, incurante delle diverse esigenze". Non ultime quelle dei clienti del marcato settimanale. Anche perché Tamburini ricorda che "come ambulanti di Pesaro, oltre alla normale Tosap, (tassa per lo spazio pubblico, ndr), sono ormai 11 anni che paghiamo anche un canone ricognitorio di 600 euro l’anno a testa, per 30 anni, avendo contribuito ai costi di costruzione sostenuti dall’amministrazione comunale per realizzare il parcheggio di San Decenzio". Tra i servizi promessi, nell’accordo di allora con il Comune, c’era la possibilità di veder realizzato un parcheggio al servizio, anche, del mercato settimanale: quello di via Mirabelli, appunto, inaugurato, questo, 6 mesi fa.

Solidea Vitali Rosati