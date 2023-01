"Multe pagate, soldi sprecati per la notifica"

"Ci sono soldi dei contribuenti che vanno sprecati e che invece potrebbero essere impiegati per opere pubbliche o necessità della città: sono quelli delle notifiche di multe già pagate". La denuncia è di Daniele Malandrino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che annuncia una interrogazione comunale per fare luce su uno spreco di denaro pubblico conseguente a multe in realtà pagate dai contribuenti: "Parliamo probabilmente di decine di migliaia di euro all’anno, che moltiplicati per molti anni fanno centinaia di migliaia di euro buttati e che potrebbero essere spesi in un altro modo", è la premessa, quindi Malandrino entra nel merito: "Ci risulta che molti automobilisti o motociclisti pesaresi siano stati raggiunti a casa da avviso di mancato pagamento della multa loro comminata dalla Polizia locale. Multe che in realtà essi hanno regolarmente pagato, come dimostrano poi esibendo la ricevuta di pagamento postale o via banca. Chi invece ha gettato la ricevuta, deve comunque dimostrare di averla pagata e sperare che il sistema informatico lo confermi".

Il problema che Malandrino porta a conoscenza è sollevato dagli stessi cittadini: "Chi ha trovato notifica della Polizia locale sul cruscotto del proprio mezzo e decide di pagare la multa entro i termini stabiliti, può però ricevere a casa a casa la notifica della ditta Sapidata, concessionaria per il Comune per questo tipo di servizio, che invita l’utente a pagare la multa. Questo tipo di operazione costa al Comune, cioé a noi contribuenti, 14,75 euro per ogni notifica. Vorremmo chiedere all’amministrazione comunale quanti sono i pesaresi che si sono visti recapitare impropriamente questo tipo di inutile sollecito a casa e quanto ha pagato il Comune inutilmente ogni anno per questa inutile spedizione sollecito. Considerando che ogni notifica costa al Comune 14,75 euro, e che gli utenti raggiunti dalla stessa sono stati tanti in questi anni, c’è da pensare che la quota di denaro pubblico sprecata corrisponda a una bella cifra: qual è questa cifra? Qualcuno ci dia una risposta, lo chiederò attraverso una interrogazione comunale, invitando il Comune a non ripetere simili errori che costano denaro pubblico e ad evitare in futuro di spendere 14,75 euro per ogni persona che, multata, ha però già pagato e non doveva avere alcun sollecito. Soldi che sarebbero molto utili per altri scopi, considerati anche i tempi".

Davide Eusebi