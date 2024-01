Muore nel suo letto a trent’anni. Il corpo trovato dal padre

E’ stato trovato senza vita ieri mattina, nel suo letto, il fanese Riccardo Shawo (in foto). Aveva 30 anni. A trovare il corpo è stato il padre, Sergio, avvocato molto conosciuto, che abita in un appartamento proprio accanto al figlio. Celibe, senza figli, malgrado la giovane età Riccardo aveva avuto dei trascorsi difficili, e sarà l’autopsia, disposta dalla procura della Repubblica di Pesaro, a chiarire meglio i contorni di questa morte che al momento appare tanto dolorosa quanto incomprensibile. La notizia della sua prematura scomparsa si è rapidamente diffusa in città dove Riccardo era molto conosciuto, come lo è la sua famiglia.

Per tutta la giornata di ieri sulla sua bacheca Facebook in tanti hanno voluto lasciare un pensiero o un ricordo di questo ragazzo che colpiva all’apparenza per i muscoli e i tatuaggi, ma che forse nascondeva anche un disagio su cui si tenterà di far luce. Intanto sui social sfila il cordoglio: qualcuno lo chiama "guerriero", altri lo descrivono come un ragazzo "forte ma con il cuore d’oro". Ancora da stabilire la data del funerale.