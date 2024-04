Muraglia invasa dai giovani. Su il sipario sul Trofeo Pre-Fab

Domani il quartiere di Muraglia (Pesaro) si colorerà di tantissimi giovanissimi ciclisti, maschi e femmine di età compresa tra i 6 e i 12 anni, impegnati a disputare il secondo Trofeo Pre-Fab organizzato dall’Asd Pisaurum Young Riders, dal Gs Muraglia Calcio e dal Torollski Center (società riunite nel Consorzio Sportivo Pesarese), con il sostegno economico della Biesse e il patrocinio del Comune di Pesaro e della Federciclismo Marche. Il ritrovo delle squadre, provenienti da tutto il circondario marchigiano, romagnolo ed umbro, è previsto in piazza Alfieri alle ore 9, mentre la partenza della prima corsa avverrà alle ore 10. Il circuito, lungo 950 metri e da ripetere più volte a seconda della categoria, sarà compreso tra le vie Ariosto, Guerrini, Petrarca, Ariosto, Boccaccio, Poliziano, Boiardo e Ariosto. Con ordinanza comunale, nelle vie del percorso sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 alle 12.30 della giornata di gara. Per i bambini più piccoli, rientranti nelle categorie G1-G2-G3 e per i non tesserati, sarà possibile disputare anche una gincana ad ostacoli, mentre nella pista di pump track ci saranno mountain bike a disposizione di chi volesse cimentarsi in una pedalata.

l. d.