Musei: per il fine settimana aperture straordinarie

Da domani a lunedì 1 aprile, a Pesaro Pesaro 2024 offre un ventaglio di iniziative culturali. Da domani a Pasquetta, saranno aperti Palazzo Mosca-Musei Civici con le splendide raccolte di ceramica, dipinti e arti decorative; la Casa natale di Rossini; il Museo Nazionale Rossini e il Museo Diocesano che testimonia, con reperti archeologici e beni storico-artistici, l’operato della chiesa pesarese nel tempo. Oggi, quarto giovedì del mese, si aprono al pubblico i Musei Civici di Palazzo Ciacchi con l’allestimento rinnovato che propone dipinti, ceramiche e arti decorative dai depositi di Palazzo Mosca. Sempre oggi e sabato 30 marzo saranno possibili le visite a Palazzo Ducale per conoscere l’edificio che racconta la storia della signoria di Pesaro.

Per gli appassionati di archeologi, da domani al primo aprile è possibile visitare Palazzo Almerici, sede del Museo Archeologico Oliveriano che documenta mille anni di storia - dal periodo piceno alla tarda età imperiale - e si articola in quattro sezioni: la necropoli picena di Novilara, il lucus pisaurensis, il municipio di Pisaurum e il collezionismo settecentesco. Nell’area archeologica di via dell’Abbondanza invece si potranno ammirare i resti di una dimora signorile di prima età imperiale decorata con mosaici. Nel cuore del Parco San Bartolo l’area di Colombarone - con il suo Antiquarium - conserva i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam.

Per gli amanti delle due ruote, Pesaro offre da venerdì a lunedì la possibilità di visitare il Museo della Bicicletta di Palazzo Gradari con 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930 fino ad oggi con la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. In via Mameli, nella sede storica della Benelli, domenica e lunedì si potrà visitare il Museo Officine Benelli con la collezione di 150 motociclette del brand che ha fatto grande Pesaro ‘Terra di piloti e motori’.