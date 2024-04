Musica e buona cucina: Torna la "Festa della Fisarmonica" alla Giara

Torna la "Festa della Fisarmonica", 15^ rassegna nazionale promossa da "La Giara" in programma giovedì dalle 20 al ristorante di strada Grottaccia tra Santa Maria dell’Arzilla e Candelara, con l’esibizione di 25 fisarmonicisti internazionali tra cui Luca Sbardella che fa parte dell’Orchestra Rai che ha partecipato al festival di Sanremo. La serata si svolgerà nel segno di una proposta gastronomica di qualità e della grande musica: "È un evento che - ha esordito l’assessora Francesca Frenquellucci - come le altre iniziative della Giara, crea condivisione e coinvolgimento. È bello e importante che le attività del territorio valorizzino la tradizione". Roberto e Gianluca Scaglioni, proprietari, hanno ricordato: "La rassegna è nata per dare risalto a uno strumento importante che ha segnato la nostra identità e alla tradizione gastronomica locale. Un connubio, quello tra musica e buona cucina, che rinnoviamo per sottolineare il passato della Giara: decenni fa era un casolare in cui ci si ritrovava davanti al camino, si conversava e cenava e, a un certo punto, si spostavano i tavoli, la fisarmonica suonava e si ballava. E’ come guardare nello specchio del tempo".

Tra gli sponsor la Bcc Banca di Pesaro: "Siamo vicini alla famiglia Scaglioni – ha detto il direttore Paolo Benedetti – che organizza sempre delle ottime iniziative". A presentare la serata Giampiero Vincenzi e Francesca Guidi: "La festa della fisarmonica ha una valenza importante e presentare in questo luogo per me è molto gratificante". Ha concluso il direttore artistico Athos Donini: "Si esibiranno tanti fisarmonicisti eccezionali, ma anche ospiti come Mirko Casadei, Roberta Cappelletti definita ‘l’Amalia Rodriguez della Romagna’; Massimo Tagliata, virtuoso della fisarmonica e Matteo Tortora, giovane musicista protagonista a Italia’s Got Talent. Durante la serata saranno esposte fisarmoniche e organetti internazionali del calibro di Mengascini, Moreschi, Stocco, Cooperfisa e Brandoni". Info e prenotazioni: 0721.847177.

Luigi Diotalevi