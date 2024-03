Musica e mostre per tutte le età e gusti

E’ stata inaugurata ieri la mostra dedicata all’incisore olandese Cornelis Cort, ospitata alla Casa di Raffaello. E anche questa rientra nelle attività poste per la Pasqua 2024 a Urbino. "L’inaugurazione il venerdì santo, giorno in cui nacque Raffaello, ha visto la presenza studiosi, amanti e praticanti dell’incisione – spiega il presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi –. Sono 31 opere, un artista che ha cambiato il corso dell’arte incisoria. Una figura di enorme talento nel trovare le giuste vite ai segni e tradurre i colori nelle sinuosità nel bianco e nero. Anche Federico Barocci lo apprezzava molto".

Cosa fare a Urbino per Pasqua. Le attività sono molteplici dai musei aperti, i mercatini, le attività per i ragazzi ma anche alcune sorprese. Per chi cerca l’arte potrà visitare oltre i musei presenti in città anche la nuova mostra permanente “Raphael Urbinas“, al primo piano del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica): trenta opere del divin pittore in alta qualità (ingresso libero). Per tutto il ponte festivo, in piazza della Repubblica, dalle 21 alle 23,30, a cicli di circa 10 minuti l’uno, ci sarà un Videomapping che sarà proiettato sulla facciata del Palazzo Nuovo. Anche in questo caso, con accompagnamento musicale, le proiezioni avranno come protagoniste le opere di Raffaello Sanzio e i riferimenti al Rinascimento Matematico. "Per le festività pasquali 2024 – dice l’assessore agli eventi Elisabetta Foschi – la stretta collaborazione fra l’Amministrazione comunale e il Legato Albani ha permesso di accogliere i visitatori nel nome di Raffaello. La mostra nel Collegio Raffaello e il Videomapping sono due esperienze particolarmente coinvolgenti. La città, con i suoi musei, le mostre e l’appuntamento di Pasquetta per i bambini, a cura del Club Iddu, con il sostegno del Comune, è pronta per ricevere i turisti". Palazzo Ducale sarà visitabile di domenica e lo sarà anche il 1° aprile, per Pasquetta, con un’apertura straordinaria dalle 8,30 alle 19,15. Aperta la Casa natale di Raffaello (9 – 12,30 / 15 – 18,30). Gli Oratori di San Giovanni Battista e San Giuseppe sono aperti (10 – 13 / 15 – 18), così come il Museo Diocesano Albani e l’Oratorio della Grotta saranno visitabili (10 – 13 / 14– 18). Nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale è aperta la mostra di opere di Luigi Bartolini (10 – 13 / 15 – 18.30). Aperta anche la Rocca della Fortezza Albornoz: in occasione di Pasqua sarà aperta sabato 30 e domenica 31 marzo, e lunedì 1° aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel centro storico la Proloco organizza i mercatini di artigianato, modernariato e antiquariato (30 -31 marzo e 1° aprile). Non mancherà la “Caccia alle uova“ per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati dai genitori, organizzata del Club Iddu, per la mattina di Pasquetta, nel Collegio Raffaello ore 10,30 - 12 (costo 5 euro).

Francesco Pierucci