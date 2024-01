Naso all’insù: la ’signora’ vola. Spettacolare salto da 36 metri. I piccoli in visibilio: "Ancora"

E’ stata necessaria una discesa extra per accontentare tutti i visitatori accorsi ieri ad Urbania per la Festa Nazionale della Befana. Così, oltre alle quattro già in programma, la dolce vecchina ha volato dai 36 metri del campanile una quinta volta, alle 19, a conclusione di una giornata dove nemmeno il tempo incerto è riuscito a guastare la magìa della tradizione.

Non si sono fatte scoraggiare dal maltempo, infatti, le famiglie e i gruppi provenienti da tutt’Italia che hanno preso d’assalto le strutture ricettive della zona e, nei tre giorni della festa, le attrazioni, gli stand e i laboratori organizzati nel cuore di Urbania. Quando dopo la sfilata della calza più lunga del mondo il centro storico è rimasto gremito di persone, gli organizzatori, gli artisti di Artfun Animasion e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spleologico hanno voluto regalare un’ulteriore discesa acrobatica della Befana per chiudere in bellezza la ventisettesima edizione della Festa.

I numeri raccontano di 500 chili di caramelle distribuite ai bambini nei tre giorni della festa dalle tante befane che si aggiravano in ogni angolo della festa, di centinaia di frittelle dolci servite dalla Pro Loco ma soprattutto di oltre mille crostoli cotti e farciti con salumi e formaggi del territorio.

"Grazie all’aiuto dei tanti volontari siamo riusciti ad offrire ai tanti visitatori e turisti una festa nazionale di grande qualità – ha spiegato Valeria Falleri, presidente della Proloco Casteldurante che assieme all’amministrazione comunale organizza l’evento –. In questi giorni ad Urbania c’è sempre un’atmosfera magica e un clima fatto di simpatia, accoglienza e ospitalità. Nonostante il meteo incerto siamo riusciti a portare avanti tutto il programma e a garantire spettacoli di grande impatto, su tutti la discesa della Befana dalla torre civica, che si conferma il momento più atteso da grandi e piccini".

Che Urbania ormai sia la Capitale della Befana lo testimoniano anche la grande presenza di media e tv di caratura nazionale che nel giorno dell’Epifania non hanno voluto far mancare i collegamenti in diretta dalla casa della nonnina d’Italia. Con l’Epifania non se ne vanno via proprio tutte le feste: domani infatti nell’antica Casteldurante resta possibile visitare la casa della Befana e partecipare ai laboratori creativi dedicati alla creazione di befane in legno, cartapesta o materiali riciclati.