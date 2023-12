Natale e i regali ’verdi’. Alberi da ripiantare, bici elettriche, lana naturale

La svolta green è possibile anche per i regali di Natale. Siamo andati a ’scovare’ in giro per la città alcune proposte ecosostenibili che rispettano l’ambiente, come possibili cadeau per amici e parenti. Il nostro tour inizia al Garden Center Florio in via Lombardia che ogni anno, durante le festività natalizie, si trasforma in un piccolo villaggio di Babbo Natale con renne, alberi decorati e tante proposte regalo ‘green’.

"Le stelle di Natale rimangono un pensiero sempre ben apprezzato e che rimanda allo spirito natalizio – racconta Federico Florio -. In tanti le richiedono e poi noi abbelliamo la piantina con nastrini, fiocchi e carte colorate".

Le stelle di Natale al Garden Florio partono, con quelle più basiche, dai 4 euro fino poi anche a 20 euro per le composizioni più elaborate. "Vanno forte anche le bustine di semini per le piantumazioni di fiori e piante fai da te, più adatte per i pollici verdi, e le composizioni di piante generiche che rimandano ai colori natalizi". Quest’anno, inoltre, in tanti hanno scelto l’alberello di Natale vero, da abbellire con palline e luci, per poi "poterlo piantumare nuovamente in giardino così da donargli una seconda vita", continua Florio.

Per chi invece cerca un regalo sostenibile adatto anche ai più piccoli, il posto giusto è Grön di via Passeri, il negozio di abbigliamento per bambini che rispetta l’ambiente utilizzando solo tessuti naturali certificati come lana e cotone provenienti da filiere controllate: "Quest’anno il regalo che siamo vendendo di più sono le calze con le bretelle da 27 euro, in lana o in cotone, che sono un regalo simpatico per bimbi e genitori – continua Elena, titolare del negozio -. In alternativa anche il cappello 100% lana, da 30 euro circa, che è sempre molto apprezzato".

Per chi invece punta tutto sull’utilità, la bottega Tom’s in via Passeri fa per voi. Sarà lì ad attendervi Tommaso Bernabucci, il titolare, che potrà consigliarvi la bici adatta alle vostre esigenze e al vostro portafoglio. "È sempre un regalo molto richiesto, soprattutto perché permette alle famiglie di risparmiare sui costi di macchine o motorini, finendo per optare per una scelta ecologica e sostenibile che in città è sempre molto utilizzata". Tra le idee regalo la bicicletta elettrica super leggera con la batteria a forma di borraccia che ha un’autonomia di 45 chilometri "ed è perfetta per girare in città e non solo". Il costo di 1000 euro "la rende anche – continua Bernabucci – molto accessibile rispetto ad altre biciclette elettriche che si vedono in giro, ma abbiamo comunque altre scelte, non elettriche, dal costo medio basso".

È con 5 o 10 euro che invece si esce con un pensiero da ElefanThè che realizza composizioni di the e spezie sempre utili nella cucina delle famiglie: "Il più richiesto è l’inimitabile thè verde in foglie, prodotto da una filiera controllata e solidale nei confronti dei lavoratori – conclude Teresa Leo, la titolare del baretto -, ma sono molto apprezzate anche le piccole latte con all’interno le spezie da regale per impreziosire i piatti delle tavole dei pesaresi".