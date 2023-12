Nautica, collaborazione più forte

Si amplia la collaborazione tra Timone Yachts Group, realtà senigalliese con cantieri di refitting a Fano, concessionaria dei marchi più blasonati della nautica di lusso italiana, e la veneta Zenit Nautica Service: aperto un ufficio nel nuovo service point inaugurato nei giorni scorsi a Chioggia (Ve). Il suggello della collaborazione è proprio l’apertura di un ufficio corner di Timone Yachts Group all’interno della nuova struttura di Zenit Nautica Service, che consentirà alla società marchigiana di tenere rapporti ancora più stretti con i clienti che si trovano nel nord est italiano sia per quanto riguarda il nuovo che per l’usato. "La sinergia con Zenit rafforza – fanno sapere Timone Yachts Group – la nostra presenza in un territorio che già conosciamo ma che potremo conoscere ancora meglio".