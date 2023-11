Nautica, l’accademia di Ferretti: "Spazio ai giovani nei cantieri"

di Maurizio Gennari

MONDOLFO (Pesaro)

Uno dei pochi settori dove la domanda non è in flessione è quello degli yacht. E una risposta arriva dagli stabilimenti della Pershing del gruppo forlivese Ferretti dove si sta ultimando un nuovo capannone di 5mila metri quadrati e dove anche la grande società della nautica ha aperto una Academy interna per la formazione del personale. Perché in questi stabilimenti marchigiani – ad Ancona solamente le maxi imbarcazioni – il gruppo realizza non solo per il marchio Pershing, ma anche per Itama, mentre per il brand Wally solo motor yacht, perché le barche a vela verranno spostate nell’area di Ravenna, benché il gruppo abbia tentato vanamente di trovare spazi adatti anche a Fano così come a Pesaro.

"Uno dei maggiori punti di forza della nautica made in Italy - dicono i responsabili della Ferretti, guidata dall’ad Alberto Galassi – e del nostro gruppo in particolare è la capacità senza uguali delle maestranze, un mix di talento, esperienza e conoscenza che solo noi al mondo possiamo mettere in campo. Per questo il progetto ‘la scuola dei mestieri’ ha per noi grande rilievo. L’auspicio è trovare giovani professionalità da inserire nei nostri cantieri e avviare un longevo e proficuo rapporto lavorativo".

Una iniziativa, quella presa dalla Ferretti per lo stabilimento Pershing di Mondolfo, che ha trovato anche un positivo riscontro da parte dei sindacati: "Dalla fine di settembre – dice Gianluca Di Sante della Cgil – è partita una academy interna per la formazione di giovani da inserire poi nelle catene produttive e vi stanno partecipando una quindicina di giovani provenienti non solo dalla zona di Mondolfo, ma anche da Fano e Senigallia. Le specializzazioni sono in meccanica e in idraulica". Chi sono i docenti? L’itinerario formativo passa dall’aula al laboratorio, fino alla pratica all’interno dei vari reparti produttivi perché l’obiettivo è il trasferimento delle conoscenze grazie alla valorizzazione del nostro know-how ed i corsi saranno tenuti dai manager, figure tecniche e quindi ex capi cantiere e capi squadra.

Un sito produttivo di non poco conto quello di Pershing Itama nel pesarese perchè fra diretti e indiretti vi lavorano circa 800 persone. Ed in questo momento , dopo i vari saloni della nautica, il portafoglio ordini è pieno fino alla fine del 2024.

Da qui anche la necessità di allargare gli spazi produttivi per cui ad appena qualche centinaio di metri dalla sede storica di Pershing sono in fase di conclusioni i lavori per la nuova unità produttiva. "Le opere murarie sono già molto avanti – continua il sindacalista – per cui pensiamo che per la fine di gennaio questo nuovo stabilimento sarà terminato".