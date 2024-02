Nel segno delle donne. Ai Concerti del Quirinale luci sull’Orchestra Olimpia

Hanno fatto colpo, e non solo su Bonolis, le fantastiche musiciste dell’Ensemble Olimpia che hanno incantato la Vitrifrigo Arena per l’inaugurazione di Pesaro Capitale della Cultura. Dopo quell’esibizione, infatti, la direttrice Francesca Perrotta è stata cercata dal Quirinale, che l’ha invitata a esibirsi insieme alla sua Orchestra in un concerto a Roma, domenica 10 marzo, alla Cappella Paolina. "La data non è casuale – spiega la direttrice –: il desiderio del Presidente Mattarella, che ho avuto l’onore di incontrare a Pesaro, era proprio quello di accostarci idealmente alla Festa della Donna. Ma poiché I Concerti del Quirinale di Radio Rai Tre si tengono tradizionalmente la domenica non è stato possibile far coincidere la nostra esibizione con la festività". Il senso di tutto verrà comunque preservato, anche nella scelta del repertorio. "Proporremo il Concerto n. 4 op. 58 per pianoforte e orchestra di Beethoven, la prima esecuzione assoluta di “Elegia” di Danilo Comitini e “Shuo” della compositrice cinese Chen Yi (contempranea e vivente)". Al pianoforte ci sarà Roberta Pandolfi, che con Francesca Perrotta è l’anima dell’Orchestra Olimpia. Chi sarà a Roma, potrà prenotare il biglietto sul sito del Quirinale (https://palazzo.quirinale.it/concerti/concerti.html) anche se i posti disponibili sono pochissimi. L’alternativa è sintonizzarsi su Rai Radio3 alle 11.50. "Ringraziamo la Presidenza della Repubblica per l’apprezzamento musicale che ci ha riservato. Siamo onorate ed emozionate. E’ stata una meravigliosa sorpresa, del tutto inaspettata, anche se, a Pesaro, il Presidente aveva più volte rinnovato i suoi complimenti per la nostra esibizione. Dunque ho accolto l’invito con estrema gioia e profonda emozione, sentimenti ovviamente condivisi da tutte le musiciste. Desidero ringraziare per altro anche la Bcc di Pesaro che ci sostiene nel progetto". Ma all’orizzonte c’è dell’altro: "Stiamo lavorando al lancio, proprio l’8 marzo, di un podcast sulla figura femminile nella storia della musica". Insomma, per l’Olimpia, un 2024 stellare.

Benedetta Iacomucci