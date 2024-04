Nel segno di piante e botanica. Lezioni e passeggiate con l’esperto

Domani, ore 20.45, alla biblioteca ’Rodari’ di Borgo Santa Maria tornano le conversazioni e le passeggiate botaniche a cura dell’esperto ambientale Andrea Fazi. Agli incontri serali in biblioteca si alterneranno passeggiate per valorizzare o riscoprire zone verdi della città. Nell’anno di Pesaro 2024 che celebra ‘la natura della cultura’, il filo conduttore degli appuntamenti sarà la ri/scoperta di erbe selvatiche. Il ciclo di incontri prevede quattro appuntamenti in primavera cui seguiranno quattro date autunnali. Domani, alla biblioteca ’Rodari’, le erbe selvatiche con Claudia Fraternale e Andrea Fazi. Domenica 14 aprile, ore 9:30, ’Andar per erbe’, ritrovo Vivaio Pantanelli, strada della Fornace Vecchia, 44. Giovedì 9 maggio, alle ore 20,45, alla biblioteca ’Rodari’, “Storie e geografia delle piante domestiche” con Andrea Fazi. Sabato 11 maggio, ore 16.00, ’Passeggiata fruttuosa!’ al frutteto “Il Nostro Giardino” via dei Canonici, 160.