“Nel Verde“ un grande Festival per avvicinarsi alla Natura

Sette serate, 20 artiste, 500 persone attese: sono i numeri della quarta edizione del Festival di eventi e arti “Nel Verde“, in programma ad Acqualagna da domani a domenica 13 agosto nell’azienda agricola biologica “Il Gentil Verde“. La manifestazione è stata presentata in Provincia dal presidente Giuseppe Paolini, dall’assessore comunale di Fano alle Pari opportunità Sara Cucchiarini e dalle promotrici Giuditta Mercurio e Agnese Podgornik, fondatrici dell’impresa bio tutta al femminile.

"Una manifestazione culturale significativa, promossa da un’azienda che nelle sue azioni e attraverso il biologico dimostra un profondo rispetto nei confronti della terra. L’iniziativa valorizza una delle aree più suggestive della provincia", ha detto Paolini. "Quest’anno – hanno spiegato le organizzatrici – la rassegna vedrà protagonista il mondo artistico femminile: musiciste, attrici, poetesse, danzatrici". In cartellone, tra gli altri appuntamenti, Romina Tassinari e Gina Jaime, Giulia Bocciero, Alessandra Carnaroli e Lucia Alessandrini, Elisabetta Del Ferro, Ensemble da camera dell’Orchestra Olimpia. Il Festival, al suo interno, ospiterà due ulteriori rassegne: Impronte Femminili (con la partecipazione dell’assessorato delle Pari Opportunità di Fano) e Alter Art Festival con “Dan.Ce.In“, compagnia di danza e teatro integrato diretta da Monia Mattioli. "La manifestazione vuole ambire a diventare un punto di riferimento nelle pari opportunità e nei diritti. La divulgazione di progetti artistici anche inediti, come lo spettacolo teatrale “Amara Sapienza“ – dedicata alla vita e alle opere di Goliarda Sapienza (1924-1996), in scena domenica 6 contribuisce a promuovere il territorio. L’obiettivo è accrescere la conoscenza della “natura della cultura“. Non è un semplice slogan – hanno rimarcato le organizzatrici –. La località del Festival, una splendida balconata che si affaccia sulle colline marchigiane, è il palcoscenico ideale per vivere sette serate all’insegna della bellezza e della dolcezza del vivere". Sostegno al progetto espresso anche da Cucchiarini: "Dalla collaborazione con la rassegna “Impronte Femminili“ è nato un appuntamento condiviso (in programma mercoledì 9 agosto, ndr). Un modo reciproco per valorizzare le reciproche iniziative, nel segno del dialogo tra linguaggi per la promozione delle pari opportunità e dei diritti attraverso la cultura e l’arte". Prenotazione obbligatoria (338 8040680; 349 6924312).