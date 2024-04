Neopatentati alla guida dopo aver bevuto: finiscono nei guai in tre

Un 42enne è stato sorpreso con hashish per uso personale mentre era alla guida del suo furgone e tre neopatentati sono risultati positivi all’alcoltest, uno di questi con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l per il quale è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria, senza però il sequestro del veicolo che è risultato invece intestato a persona estranea al reato. È quanto emerso durante lo scorso fine settimana dall’azione di intensificazione dei controlli da parte degli operatori della polizia stradale di Pesaro, nelle zone frequentate dai giovani, con l’intento di contrastare la guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per il 42enne alla guida di un furgone è scattato il sequestro dell’hashish, il ritiro della patente di guida e la segnalazione all’autorità amministrativa per i successivi provvedimenti legati alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici per il mantenimento del titolo di guida.

L’attenzione della polizia stradale, poi, è stata rivolta anche alla verifica dell’utilizzo della cintura di sicurezza ed all’uso del telefono durante la guida. Complessivamente sono state controllate 265 persone, contestate 63 infrazioni, rilevati 6 incidenti stradali, ritirate 5 patenti e decurtati 137 punti.

Venerdì sarà programmata una giornata di controlli a tappeto mediante l’utilizzo di autovelox e telelaser di ultima generazione nell’ambito della campagna Speed Marathon, iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità, cui ha aderito la Polizia Stradale Italiana. L’obiettivo è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale.

g.m.