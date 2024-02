No corruzione nello sport: due incontri Oggi e martedì si svolgeranno gli ultimi due incontri del progetto Samf per combattere il match-fixing nello sport, finanziato da Erasmus + Sport. Gli appuntamenti si terranno presso due licei di Pesaro e Urbino. Il Panathlon Club Pesaro ha organizzato gli incontri per sensibilizzare i giovani su questo fenomeno. Barbara Rossi, pedagogista e direttrice sportiva, aprirà il dialogo come Ambassador italiana del Samf.