"Nomine nulle?. Non spetta a me dichiararlo"

"Non è mio compito dichiarare la ’nullità’ della nomina del vicesindaco a presidente Rof". Lo precisa Andrea Volpini, segretario e responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza del Comune, rispondendo ai consiglieri di centrodestra, i quali avevano affermato: "abbiamo avuto conferma del fatto che anche lui (Volpini, ndr) ritiene a nomina del vicesindaco a presidente del Rof nulla".

"Non ho mai detto di ritenere ‘nulla’ la nomina del vicesindaco a presidente Rof", precisa il segretario comunale Volpini, e aggiunge: "Ho incontrato i consiglieri di minoranza martedì scorso durante un incontro programmato durante il quale ho riferito che per Anac – e non per il sottoscritto - c’è un’inconferibilità di Daniele Vimini al ruolo di presidente della Fondazione Rof". "Ai consiglieri – prosegue il segretario – ho riportato che Anac ha dichiarato l’inconferibilità della nomina a presidente della Fondazione Rossini Opera Festival con la delibera 119 del 26/03/2025, non il sottoscritto".

Intanto il centrodestra continua la sua battaglia presentando un’interrogazione al sindaco e alla giunta per sapere "chi sia l’attuale presidente del Rof e se il vicesindaco (nonché precedente presidente Rof) abbia impugnato la delibera Anac innanzi alle competenti corti".