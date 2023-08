"Non avrei dovuto aprire le finestre"

"Non avrei dovuto aprire quella finestra di sera tardi". Lo dice Rosanna Berluti, che a dire il vero non lo avrebbe fatto per il caldo, giacché la villetta è climatizzata, ma per arieggiare gli ambienti, approfittando della brezza. "Non lo faccio mai di sera tardi – dice – ma non avrei mai pensato di trovarmi faccia a faccia con un rapinatore. Mi ha salvato il mio autocontrollo che, in situazioni estreme, si attiva come un pilota automatico. Se avessi urlato, magari i banditi mi avrebbero colpita per zittirmi. In fondo, poteva andare peggio".

m.d.e.