"Non è vero che il verde è incolto"

"Il taglio del verde a Cuccurano è già in corso e terminerà venerdì. Si tratta del secondo sfalcio di quest’anno". Così Aset replica al consigliere del Gruppo Misto Giampiero Pedini che parlava di "degrado del verde" nel quartiere. La società rimarca come "quest’anno, a differenza del passato, l’inizio dei primi sfalci sia stato anticipato a marzo. Il secondo taglio ha poi dovuto fare i conti con dieci giorni di fermo nelle ultime due settimane, a causa del maltempo. Inoltre in questo periodo dell’anno la crescita dell’erba è al suo massimo stagionale". E ancora: "L’impegno di Aset nella gestione del verde pubblico a Fano è dimostrato dai numeri: la società ha iniziato occupandosi di 399 aree verdi, pari a 504mila metri quadrati. A oggi le aree sono diventate 502, a cui si aggiungono 82 fioriere, per un totale di oltre 738mila metri quadrati, che corrisponde a un incremento del 46%della superficie di sfalcio rispetto all’inizio".