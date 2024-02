"Non si doveva permettere giudizi"

Una querelle onestamente del tutto inutile alla vigilia di una partita così importante come quella di Varese. L’ intervento di Fulvio Colini, ex mister dell’Italservice calcio a 5, ha suscitato stupore e curiosità perché è raro che un allenatore di un altro sport, oltretutto che non sta nemmeno più lavorando a Pesaro, intervenga con così tanta partecipazione sulle vicende della Vuelle. La dirigenza della Carpegna Prosciutto non l’ha presa bene ed "esprime disappunto e sconcerto per alcuni commenti pubblicati a mezzo social e ripresi da organi di stampa, a opera di Fulvio Colini (attuale allenatore del Napoli Calcio a 5). Il Club non accetta in alcun modo che il signor Colini, professionista del mondo sportivo, possa permettersi di esprimere giudizi e valutazioni sui dirigenti della Victoria Libertas (con espressioni quali ‘per chi proverà a restituire dignità al popolo biancorosso’).

Oltre un centinaio i commenti dei tifosi sulla pagina Facebook della Vuelle. Molti di loro hanno fatto capire che di questa cosa non gliene importa nulla, invitando dirigenza e squadra a focalizzarsi sulla salvezza da raggiungere. Mister Colini ha poi corretto il tiro: "Nel fare ammenda per aver potuto, involontariamente, offendere la sensibilità di qualcuno, con la ‘mia’ vengo a precisare che dignità era riferito al rapporto qualità contro prezzo, vale a dire pubblico fedele, appassionato e numeroso contro risultati, non già in particolare all’operato di dirigenti, giocatori o staff tutto nel divenire delle stagioni. E per chi si senta eventualmente investito da quest’affermazione consiglio una sana riflessione sul merito della questione piuttosto che limitarsi ad una mera contestazione della stessa, frutto del pensiero di un tifoso qualsiasi. Buona vita e sempre Forza Vuelle!".