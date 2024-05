Nonnina spegne 105 candeline

Zita Miliffi di Piobbico ha festeggiato l’altro ieri 105 anni. La nonnina di Piobbico nata il 22 maggio del 1919 da una famiglia di agricoltori residenti in località Cà Meschio, poco distante dalla Frazione Piano è la seconda di nove figli (2 femmine e 7 maschi di cui uno ancora vivente). Grande amante della famiglia e del lavoro Zita ha trascorso gli anni della sua giovinezza svolgendo lavori agricoli e domestici. Il 27 novembre 1948 dopo aver sposato Giuseppe Miliffi si trasferisce nel casale agricolo di Cà Saraceno. Tre anni dopo (fine di ottobre del 1951) si trasferisce di nuovo con la famiglia a Piobbico dove dedica il proprio tempo all’attività di casalinga mentre il marito inizia l’attività di artigiano. Quando negli anni 60 a Piobbico viene aperto un maglificio, la Zita va per un breve periodo a lavorare anche in fabbrica. Dopo questa esperienza è ritornata a svolgere l’attività di casalinga, dilettandosi anche nella realizzazione di cestini fatti con le foglie di palma, e successivamente in quella di nonna di Simona e Michele. Oggi vive i suoi anni accudita con tanto amore dall’unico figlio (Giorgio), dalla nuora e dai nipoti. Immancabile la torta.

am.pi.