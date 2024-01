Note e profumo di Quattro Stagioni al teatro Rossini

Le celeberrime Quattro stagioni di Vivaldi saranno al centro del concerto che inaugurerà la stagione 2024 dell’Ente Concerti e del Comune di Pesaro (Teatro Rossini, domenica 7 gennaio, ore 18). Un appuntamento fra i primi di Pesaro Capitale italiana della cultura che dedica uno spazio prezioso allo sfolgorante barocco italiano e alle liriche più belle dell’opera settecentesca. Il programma infatti propone oltre alle Stagioni di Antonio Vivaldi, facenti parte della raccolta "Il cimento dell’armonia e dell’invenzione", una serie di arie dallo spessore altamente virtuosistico di Händel e dello stesso Vivaldi. Ad interpretarle sarà il mezzosoprano Daniela Pini, capace di spaziare con disinvoltura per la sua duttilità vocale tra diversi stili che vanno dalla musica barocca alla musica contemporanea. Numerosi i ruoli operistici che l’hanno vista protagonista in Italia e all’estero, tra i quali Angelina ne La Cenerentola di Rossini, Cherubino ne Le nozze di Figaro, Alcina ne L’Orlando furioso di Vivaldi, Isabella ne L’Italiana in Algeri di Rossini, Melibea ne Il viaggio a Reims di Rossini. Ampio anche il repertorio sacro che comprende fra l’altro la Petite Messe Solennelle e lo Stabat Mater di Rossini. Ha lavorato con importanti direttori tra cui Riccardo Muti e Roberto Abbado e registi di fama internazionale. L’Orchestra de I Virtuosi Italiani è una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale, regolarmente invitata nei più importanti teatri, festival e stagioni in tutto il mondo, e guidata da Alberto Martini, primo violino e maestro concertatore. All’ensemble, che si cimenterà con Le Quattro Stagioni, viene riconosciuta una particolare attitudine nel creare progetti sempre innovativi, una costante ricerca nei vari linguaggi, oltre all’eccellente qualità artistica dimostrata in oltre trent’anni di attività.

I Virtuosi Italiani si sono esibiti per i più importanti teatri e per i principali enti musicali italiani quali il Teatro alla Scala, il Teatro La Fenice, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Pergola di Firenze, la Società del Quartetto di Milano e hanno compiuto tournée in tutto il mondo. Tra gli impegni più rilevanti va ricordato il Concerto per il Senato della Repubblica Italiana teletrasmesso in diretta da RAI 1 oltre al "Concerto per la Vita e per la Pace" eseguito a Roma, Betlemme e Gerusalemme e trasmesso dalla RAI in Mondovisione. Biglietti da 8 a 20 euro in vendita alla biglietteria del Teatro Rossini

ma.ri.to.