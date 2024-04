Nozze di platino per Zefferino Ronconi e Anna Arduini

Nozze di platino (75 anni) per Anna Arduini e Zefferino Ronconi (foto), 93 anni lei, uno di più lui. Si sono sposati esattamente come oggi il 30 aprile del 1949, galeotti la fisarmonica di Zefferino e magari anche il suo fisico da granatiere di Sardegna (foto sotto).

Generazione senza tanti grilli per la testa, la loro: tanto sacrificio, tanto lavoro e una incrollabile dedizione reciproca li hanno tenuti insieme per almeno tre generazioni, nei tempi belli e in quelli meno belli, per esempio durante la guerra e poi negli anni Sessanta durante l’emigrazione in Svizzera, dove i due si sono adattati di buon grado a fare i mestieri più diversi e faticosi.

In questo giorno specialissimo fanno loro gli auguri la figlia Tiziana, il genero Giancarlo, la nuora Jeanine e tutti i nipoti e pronipoti.

A questa coppia d’acciaio gli auguri anche del Carlino Pesaro.