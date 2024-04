Nozze d’oro per Enzo e Carla Sammarini. Traguardo di Titanio per Pino e Rita Golino Enzo Sammarini e Carla Girometti celebrano le nozze d'oro per i 50 anni insieme, con affettuosi auguri dai figli e parenti. Giuseppe Golino e Rita Urban festeggiano 70 anni di matrimonio con nozze di Titanio, dimostrando forza e amore.