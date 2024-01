Nuova Media al Sant’Orso. Ma c’è il nodo iscrizioni

di Tiziana Petrelli

Si respira gioia ma anche preoccupazione all’interno del Circolo Didattico di Sant’Orso da pochi giorni trasformato dalla Regione in Istituto Comprensivo. Dal prossimo anno scolastico, infatti, al suo interno ci sarà anche la nuova scuola media Montesi, che però non compare ancora sulla piattaforma online del Miur, in cui dal 18 gennaio scorso è possibile iscrivere i figli per il prossimo anno scolastico. Sebbene infatti da settembre 2024 saranno 4 le scuole medie di Fano, sulla piattaforma UNICA sono possibili solo tre scelte per l’iscrizione alle classi prime delle secondarie di 1° grado: Gandiglio, Nuti e Padalino.

"Quest’anno c’è stato un problema con l’allineamento della piattaforma UNICA - spiega la dirigente scolastica del futuro ’Sant’Orso’, Eeva Liisa Pettinari - perché purtroppo le iscrizioni si fanno in un anno scolastico che non coincide con quello di riferimento. L’istituzione della nuova Scuola secondaria di primo grado Sant’Orso è stata deliberata dalla Regione da pochi giorni e non ci sono stati i tempi tecnici per l’adeguamento della piattaforma. Dal prossimo anno il problema non si porrà più".

Un problema che però si pone solo per la prima media e non per le altre classi della Montesi. Ed è già stato risolto, alla vecchia maniera, mettendo a disposizione delle famiglie un modulo pdf (già consegnato alle famiglie dei bambini delle otto classi V della Primaria) scaricabile anche dal sito della scuola (www.santorsofano.edu.it), che potrà poi essere consegnato a mano in segreteria o spedito via mail (psee03900q@istruzione.it) entro le 20 del 10 febbraio. "La Piattaforma ministeriale dovrà invece essere utilizzata per le iscrizioni alle scuola primarie afferenti al Circolo" specifica la dirigente, che a settembre introdurrà due prime medie, da 24 alunni ciascuna.

E così non tutti i ragazzi che completeranno quest’anno il percorso di studi all’interno della Primaria Montesi, potranno trovare posto alla media S. Orso. I criteri di precedenza scelti in caso di eccedenza di domande sono: legge 104, presenza di fratelli e sorelle già iscritti, particolari impegni lavorativi dei genitori. Gli uffici saranno a disposizione per ogni richiesta di chiarimento (dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) per telefono (0721865155) e in presenza (via Carpazi 30). Inoltre oggi (dalle 17.30 alle 18.30) e sabato (ore 10/12.30) la scuola Montesi sarà aperta per gli open-day in cui sarà illustrata alle famiglie l’ampliamento dell’offerta formativa: 30 ore di lezioni settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) con laboratori pomeridiani, opzionali e gran parte gratuiti, nati dalla collaborazione con le associazioni (aiuto compiti, giochi di ruolo, laboratori di arte/musica/canto/teatro/lingue/scienze).