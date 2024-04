Nuova opera di street art. Un inno al coraggio femminile

Si arricchisce di una nuova opera d’arte il progetto "Oltre le Mura" 2024 di Gradara, finanziato dal bando della Regione a sostegno delle arti visive contemporanee e realizzato in collaborazione con Gradara Innova. Si tratta di un’opera di street art alta quasi tre metri e larga oltre formata da 50.400 tasselli di mosaico in ceramica dipinti singolarmente a mano, che raffigura uno sguardo femminile. Un inno al coraggio e all’autodeterminazione delle donne, che nasce dai racconti raccolti dai due artisti coinvolti proprio nei luoghi della famosa storia di Paolo e Francesca. Ad inaugurare l’opera il sindaco Filippo Gasperi e l’assessora alle Pari opportunità, Angela Bulzinetti. L’obiettivo del progetto artistico "Oltre le mura" è infatti quello di creare un legame tra passato e presente della storia di Gradara, ricercando una nuova iconografia di Francesca da Rimini. Sotto la direzione artistica di Sabrina Gennari, il progetto ha visto dapprima impegnati alcuni street artist italiani nella realizzazione di opere su parete che hanno trasformato la città in un vero e proprio museo a cielo aperto. Poi, il mito di Francesca è stato interpretato dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità della Scuola di viale Trieste e infine, lo scorso anno sono stati attivati laboratori di cittadinanza attiva nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado "G. Lanfranco" di Gradara.

Il risultato di queste attività è stato d’ispirazione per i due artisti che hanno realizzato l’opera di questa edizione: il pesarese Giovanni Contardi – tre volte campione del mondo di cubo di Rubik, con cui compone opere spettacolari, l’ultima in esposizione a Parigi su commissione di Marvel – e il gradarese Roberto Pompucci, che da quasi quarant’anni unisce arte e artigianato attraverso la lavorazione della ceramica. "Il progetto ‘Oltre le Mura’ – dice il sindaco Filippo Gasperi – è uno degli aspetti più visibili del percorso, iniziato nel 2019, attraverso il quale Gradara ha deciso di affrontare uno degli elementi più rappresentativi della propria identità, il mito di Francesca da Rimini".

ali.mu.